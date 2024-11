Documentaire

Comment la viande est-elle devenue une denrée ordinaire ? En transformant la chaire de bœuf en une matière sirupeuse et énergétique, le chimiste Justus von Liebig accomplit au milieu du XIXe siècle une révolution dans l’alimentation de masse… Jakob Vogel, en historien de la culture européenne, analyse les aventures de la nourriture industrielle dans la seconde moitié du XIXe siècle, de l’Uruguay à l’Allemagne, et nous explique comment la mondialisation des circuits alimentaires entre en résonnance avec une cuisine populaire faite d’assaisonnements et de condiments. Récit d’objets Proposé et présenté par le médiéviste Patrick Boucheron (Quand l’histoire fait dates), ce nouveau rendez-vous hebdomadaire est animé par des historiens. Chaque semaine, un intervenant différent raconte la destinée d’un objet, associant récit et analyse. Tout peut « faire l’histoire » : objets génériques (le miroir) ou uniques (le suaire de Turin), matériaux (la brique) et documents (la déclaration d’impôt). Un traitement graphique original agrémente les images d’archives d’un trait ludique et pédagogique. En fin d’émission, la chronique de la youtubeuse Manon Bril fait traverser la frontière entre cultures historique et numérique.