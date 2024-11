Documentaire

Depuis 2016 les girafes sont classées comme une espèce menacée d’extinction. En effet, La population de girafes en Afrique a décliné de 50% en 30 ans.

Nous sommes au sud-est du Kenya, dans la réserve de Tsavo, le plus ancien et le plus grand parc animalier d’Afrique. Ici, 4000 girafes profitent encore de la savane et des collines herbeuses d’un des sanctuaires les plus grands du monde : 2 millions d’hectares, soit presque l’équivalent de la taille de la Bretagne. Mais ce territoire, si paisible en apparence, est un paradis sauvage en sursis.

Réalisation : Laurent Frapat