Documentaire

En plein coeur de la mer de Chine méridionale, les Philippines se retrouvent en première ligne du conflit entre Pékin et Washington. Alors que la tension monte entre les deux pays, un état des lieux fouillé de la situation dans l’archipel.

La mer de Chine méridionale, zone stratégique très convoitée par laquelle transitent 30 % du commerce maritime, constitue le théâtre d’affrontements diplomatiques et d’intimidations accrus entre la Chine et les États-Unis depuis les années 2010. Dans l’objectif d’imposer sa suprématie, la Chine ne réfrène pas ses appétits, revendiquant la quasi-totalité de l’espace maritime et des îles qui s’y trouvent. Saisie par Manille, la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La Haye a estimé en 2016 que ces prétentions étaient illégales – une décision que Pékin n’a pas acceptée. Depuis, l’Empire du Milieu tente d’asseoir sa présence militaire dans la zone, suscitant l’agacement des Philippines, où la résistance s’organise, notamment via un rapprochement stratégique avec Washington : depuis 1951, les deux pays sont liés par un accord de défense. Dans un climat de tension ponctué notamment par des incidents entre navires chinois et philippins autour de l’archipel des Spratleys, ce documentaire dresse un état des lieux du conflit à travers le regard des Philippins, lesquels, aux avant-postes d’une des routes commerciales les plus convoitées du monde, témoignent de leurs craintes de voir la situation s’embraser.

Documentaire de Carsten Stormer (Allemagne, 2024, 52mn)

Disponible jusqu’au 16/12/2024