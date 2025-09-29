Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les corps électriques À 40 ans, Raphaël Stora, réalisateur et fils de l’historien Benjamin Stora, ravive sa passion pour la danse hip-hop....

Podcast La danse, école de l’acceptation Xavier Pitois reçoit dans Graine de Métamorphose Hugo Marchand, danseur étoile. Qui n’a jamais rêvé de faire de sa...

Documentaire Grâce à internet : il vit son rêve américain ! Salif Gueye, alias Salif Lasource, 22 ans, fait le moonwalk de Michael Jackson comme personne. Il est passé de...

Documentaire Michelino star de la rumba Portrait de Michelino, la star de la rumba. Un documentaire de Dom Pedro.

Article Comment choisir ses chaussures de danse pour le high heels et le pole dance Vous enfilez vos chaussures – et une autre version de vous s’éveille. La posture se redresse, la démarche devient...

Documentaire Irréductibles danseurs Le théâtre des Arènes qui doit accueillir le nouveau spectacle Gallo-Romain est comme neuf. Frédéric n’a pas trop le...

Documentaire Rudolf Noureev, biographie d’une icône russe Danseur d’exception, Rudolf Noureev bouleverse son destin en 1961 en fuyant l’URSS pour demander l’asile en France. Il a...

Documentaire Ces futures danseuses ont un rythme de vie effréné Lou, Lola et Marie se sont présentées à l’un des concours de danse le plus prestigieux au monde. Quatre-cents...

Documentaire Jig Documentaire racontant l’histoire passionnante des 40e championnats du monde de danse irlandaise.

Documentaire Relève – Benjamin Millepied à l’Opéra de Paris Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la danse de l’Opéra National de Paris en novembre 2014....

Documentaire Un chausson de danse d’exception Margot maîtrise le dancefloor grâce à ses patins

Documentaire Les dangers du breakdance pour les plus jeunes Champion du monde de breakdance, il met en garde les plus petits. Réalisation : Emmanuelle Rota

Documentaire Kosovo : danser pour survivre Teuta Krasniqi, jeune soliste du Ballet national du Kosovo, répète sans relâche avec la vingtaine de danseurs de la troupe dans...

Documentaire Étoiles en Herbe: le quotidien des élèves du conservatoires de danse Camille et Colombe viennent d’entrer au Conservatoire National de Danse de Paris, leur rêve est devenu réalité. Elles regardent...

Documentaire Rudolf Noureev, le prix de la liberté A l’âge de 22 ans, il a osé défier les autorités russes et le KGB en choisissant de rester...

Documentaire Dans leurs pas, sur la route du défilé Des portraits de femmes et d’hommes, amateurs et professionnels, qui chacun vont participer directement ou indirectement au Défilé de...

Documentaire La carte du breakdance mondial | Bboys & Bgirls Africa De Cape Town à Casablanca, de Goma à Alger, Bboys & Bgirls Africa retrace une histoire de la scène africaine...

Documentaire L’art burlesque au masculin Le cabaret burlesque fait beaucoup d’adeptes chez les danseuses. Mais les hommes s’y intéressent de plus en plus, au point...

Documentaire La musique du corps L’univers de tam dans ce court documentaire réalisé par Luca Miller. Nous suivons 3 danseuses dans la préparation de...