Documentaire

Comptant parmi les plus vastes missions océanographiques jamais menées, l’expédition 398 part à la découverte du volcan de Santorin, dont la gigantesque éruption a ébranlé l’est de la Méditerranée il y a près de trois mille six cents ans.

Ce cataclysme, longtemps considéré comme l’élément déclencheur de l’effondrement de la civilisation minoenne, soulève encore bien des interrogations, auxquelles tente de répondre un vaste projet international de forage en eaux profondes. Préparée pendant six ans, l’expédition 398 a réuni une équipe de scientifiques de huit pays à bord d’un navire de recherche équipé des technologies les plus modernes. Son objectif : prélever des échantillons dans la caldeira de Santorin afin d’établir l’âge, l’histoire et la dangerosité du volcan. Sur l’une des îles les plus touristiques de Méditerranée, le géant endormi pourrait-il déclencher une nouvelle catastrophe ?

Capsule temporelle

Ce documentaire suit l’une des plus grandes missions océanographiques de notre époque : pendant deux mois, une équipe internationale de trente scientifiques tente de faire la lumière sur cette éruption historique, plus violente encore que celle du Vésuve. Alors que sur la terre ferme la plupart des traces ont été effacées par le vent et les intempéries, l’exploration des fonds marins offre une chance inespérée : chaque carotte renferme une véritable capsule temporelle capable d’apporter des réponses à des questions longtemps restées en suspens. Immersion dans les dessous d’une expédition pleine de promesses.

Documentaire d’Ann-Christin Krumm et Daniela Pulverer (2024, 1h28mn)

