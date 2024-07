Documentaire

Si d’un côté, en août 1944, la vie revient après quatre années d’occupation, la France gît à terre et sa reconstruction est un autre combat, dont le plus âpre sera la bataille du charbon.

Dans le nord de la France, en Lorraine et dans une moindre mesure dans le Sud, elle durera de 1944 à 1948 et impliquera plus de 100 000 hommes et autant de familles. Elle fera des morts, des orphelins, on y croisera des privations, on y parlera politique, épuration, lutte de classes, communisme, trahison et héroïsme. En octobre 1948, une grève de 300 000 mineurs sera sévèrement réprimée. Ceux qui furent arrêtés seront licenciés à leur sortie de prison. Témoins et films d’époque permettent de donner vie à ces événements peu connus jusqu’à ce jour.

Un film de Frédéric Brunnquell.