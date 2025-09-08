Après l’invasion de l’Autriche et de la Pologne et la victoire sur les armées franco-britanniques, Hitler se porte au secours de Mussolini en Afrique du Nord. Mais surtout, en Juin 1941 il déclenche « l’opération Barbarossa ». C’était le nom de code désignant l’invasion de la Russie et ce malgré le pacte de non-agression de 1939. La percée allemande est foudroyante : la stratégie du « Blitzkrieg » ou « guerre éclair » porte une fois encore ses fruits. Quelques mois plus tard, face à une armée russe, mieux organisée, mieux équipée et placée sous les ordres du maréchal Zhukov, mais luttant aussi contre le « général hiver russe » -boue, neige, glace- l’armée allemande est stoppée.