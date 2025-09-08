Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces inconnus qui ont libéré Paris Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...

Article Al Capone, l’empereur du crime organisé Alphonse Gabriel Capone, plus connu sous le nom d’Al Capone, demeure l’une des figures les plus emblématiques du crime...

Conférence La passion des origines : calquer, copier, créer Les reproductions de peintures rupestres ont été réalisées au cours d’extraordinaires expéditions internationales, dont celles de l’allemand Leo Frobenius...

Podcast De Gaulle et Pompidou : face à Mai 68, ils étaient deux Olivier Duhamel décortique une crise majeure de l’histoire de la Ve République : Mai 68. Avec un président et...

Podcast La véritable histoire du pont de la rivière Kwai Au printemps 1942, Loet Velmans, jeune soldat néerlandais, est fait prisonnier par les Japonais sur l’île de Java. Il...

Documentaire Un petit tour sur la Lune Le 12 avril 1961, en pleine guerre froide, Iouri Gagarine devient le premier homme à effectuer un vol dans...

Documentaire Secrets de guerre – Sitzkrieg, la drôle de guerre Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...

Podcast De Gaulle : le roi du référendum face à la guerre en Algérie Dans la tourmente de la guerre d’Algérie, Charles de Gaulle asseoit son pouvoir en recourant avec constance à l’instrument...

Documentaire Septembre 1942 : la traque de la faiseuse d’Anges Cherbourg : un port sur la Manche face à l’Angleterre, une ville ouvrière, petite bourgeoise, aux dimensions et à...

Documentaire Das Reich, une division SS en France (1/2) Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Au même moment, la division blindée SS...

Documentaire Le secret médical d’Hitler Adolf Hitler a su asseoir son autorité auprès du peuple allemand et de ses partisans en véhiculant l´image d´un...

Documentaire Jimmy Carter – Le président rock’n’roll Comment Jimmy Carter, gouverneur de Géorgie alors quasiment inconnu dans le pays, a-t-il réussi le tour de force d’être...

Documentaire Génération Sputnik : l’âge d’or de la science-fiction Les années 1960 furent une décennie de foi dans le progrès technique, notamment en raison des pas de géant...

Article La reddition des vétérans japonais de l’île d’Anatahan le 30 juin 1951 La capitulation du Japon, acceptée par Truman dès le 12 août 1945 mais formellement signée à bord du fameux...