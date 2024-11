Documentaire



Le trafic de cigarettes est devenu l’un des domaines les plus sensibles de la délinquance internationale. Des ruelles de Barbès, à Paris, jusqu’aux Balkans, notre enquête nous conduit sur les lieux clés de ce trafic – dans le Nord de la France, le Kosovo et le Montenegro, l’Italie, la Suisse – pour remonter les filières et dévoiler les techniques des acteurs de ce business.

Ce film raconte aussi les moyens et les méthodes de ceux qui luttent contre ce phénomène, douaniers, policiers et magistrats. Nous découvrons enfin qu’un business d’une telle ampleur ne pourrait pas prospérer sans la complicité au moins passive des grands fabricants de cigarettes comme Philip Morris et sans la complaisance de responsables politiques ou administratifs de très haut niveau dans certains pays d’Europe.