Sous son apparence de peluche miniature et inoffensive, la fourmi-panda dissimule l’un des secrets les plus redoutables du monde...
En Malaisie, la grotte du Cerf abrite une multitude d’animaux peu glamours.
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
Entre démonstration de puissance et défense de territoire, quelles sont les raisons qui poussent le troisième plus grand mammifère...
Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
Le poulpe, créature fascinante des profondeurs marines, continue de surprendre les scientifiques par ses compétences exceptionnelles et son intelligence...
Le soir venu, alors que certains s’endorment, d’autres s’éveillent, se baladent, chassent, bâtissent, s’affairent… C’est tout un monde animal...
Le grand requin blanc demeure l’un des rares prédateurs marins que l’homme n’a jamais réussi à maintenir en captivité...
La nature regorge d’une vaste diversité de reptiles, mais parmi cette riche mosaïque de créatures, il est un spécimen...
Les petites îles de la Sonde abritent de nombreuses espèces de reptiles, un paradis pour les chasseurs de serpents....
Ils nous paraissent familiers à tel point que nous avons oublié qu’ils furent jadis comme toutes les autres espèces...
Les huit yeux de l’araignée sauteuse en font une tueuse efficace, à l’affût du moindre mouvement jusqu’à la mort...
Cyril et son équipe de réalisateurs aident régulièrement les scientifiques à protéger les derniers poissons géants. Leur mission :...
Pour les chats domestiques, tous les jouets du monde ne valent pas une simple boîte en carton. Mais pourquoi...
Mémoire époustouflante, don de la stratégie, force herculéenne, mathématicienne, les fourmis ont un génie multiple. Comment perçoivent-elles le monde...
Ce requin à pointes noires de 12 ans est le tout premier spécimen du parc. Il doit bientôt rejoindre...
Tahar, la femelle alpha, restera à la tête de cette meute de neuf individus jusqu’à sa mort. Heureusement, elle...
Dans les Deux-Sèvres, Mathias Chebrou fait figure d’exception. Il est l’un des rares de la région à élever la...
La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...
Le Parc national de Kaziranga, situé au nord-est de l’Inde, est un sanctuaire unique abritant certaines des espèces les...
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