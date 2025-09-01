Les lions n’hésitent pas à tuer les jeunes guépards, Nzuri doit rapidement mettre ses petits à l’abri.
Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.
Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...
« C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...
Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.
Le pirarucu tire son nom des langues tupi-guarani, « pira » veut dire « poisson », et « uruku...
Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...
Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...
Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...
Les attaques de grand requin blanc hors de l’eau sont les plus spectaculaires car elles concentrent vitesse, force et...
Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...
Sue et Phillip Lauer réinventent Game of Thrones version pug, Freyu est l’agent du chat le plus cosplayable du...
Le zèbre, cet animal à la belle robe rayée de noir et blanc, est devenu une espèce en voie...
Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.
Dans l’hémisphère sud, à des milliers de kilomètres de la métropole, la Réunion et ses richesses spectaculaires sont le...
Ne vous fiez pas à son allure : le microscopique tardigrade est l’une des créatures les plus robustes du...
Un groupe de pachyrhinosaurus est attaqué par deux albertosaurus : repoussé jusque sur la rive d’un fleuve en crue,...
\r\nSuite à la découverte d’un fossile dans la campagne chinoise en 1996, les paléontologistes ont commencé à revoir leurs...
Longtemps isolée du reste du monde, séparée de l’Océanie il y a plus de 85 millions d’années… la Nouvelle...
Un peu d’humour et beaucoup de sérieux pour retracer l’épopée planétaire de ce petit félin, de la préhistoire à...
Le buffle est vigoureux et vend chèrement sa peau, les lions adaptent donc leur stratégie.
