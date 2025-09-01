Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le papillon comète de Madagascar perdure sans pouvoir se nourrir Ce papillon ne vit qu’une semaine, il doit donc rapidement se reproduire pour assurer sa descendance.

Documentaire Pourquoi certains requins relâchent-ils leur proie après l’avoir mordue ? Les experts se demandent si les requins aiment le goût de la chair humaine et si cela influence leur...

Podcast L’ami des gibbons « C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee »...

Documentaire La mise-bas mouvementée d’une femelle suricate Ce n’est pas la première portée de Swift, mais la mise-bas est compliquée.

Documentaire Le pirarucu, un des rares poissons armés pour résister aux piranhas Le pirarucu tire son nom des langues tupi-guarani, « pira » veut dire « poisson », et « uruku...

Documentaire Nager sans protection aux côtés des requins Aliwal Shoal est l’un des plus beaux sites de plongée sous-marine au monde. C’est aussi l’un des premiers à...

Documentaire Pourquoi les éléphants de mer sont-ils les meilleurs plongeurs ? Chaque année, au printemps austral, les plages des îles Kerguelen accueillent plus de 100,000 animaux dont les plus grands...

Documentaire Muriel Robin et le Jaguar du Pantanal, le prédateur suprême Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...

Documentaire L’Alsace, terre de cigognes Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...

Documentaire Du cosplay pour les animaux Sue et Phillip Lauer réinventent Game of Thrones version pug, Freyu est l’agent du chat le plus cosplayable du...

Documentaire Drôles de zèbres Le zèbre, cet animal à la belle robe rayée de noir et blanc, est devenu une espèce en voie...

Documentaire Une maman ourse risque sa vie pour ses petits Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.

Documentaire Ils sauvent les tortues de la Réunion Dans l’hémisphère sud, à des milliers de kilomètres de la métropole, la Réunion et ses richesses spectaculaires sont le...

Documentaire Tardigrade, l’animal indestructible Ne vous fiez pas à son allure : le microscopique tardigrade est l’une des créatures les plus robustes du...

Documentaire Jurassic Fight Club – Les rivières de la mort Un groupe de pachyrhinosaurus est attaqué par deux albertosaurus : repoussé jusque sur la rive d’un fleuve en crue,...

Documentaire Les dinosaures avaient des plumes \r

Suite à la découverte d’un fossile dans la campagne chinoise en 1996, les paléontologistes ont commencé à revoir leurs...

Documentaire Kiwis, keas et éponges : à la découverte de la faune néo-zélandaise Longtemps isolée du reste du monde, séparée de l’Océanie il y a plus de 85 millions d’années… la Nouvelle...

Documentaire De la préhistoire à nos jours : comment le chat a conquis le monde Un peu d’humour et beaucoup de sérieux pour retracer l’épopée planétaire de ce petit félin, de la préhistoire à...