Documentaire

La Martinique est une île de carte postale, véritable merveille, grâce à ses plages de sable blond, ensuite avec ses richesses intérieures. En Martinique, il y a le ciel, le soleil et la mer… mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers , des villages du bout du monde, des jardins fantastiques…Ici, peu de ruines grandioses, peu de paysages spectaculaires, sauf dans la partie nord de l’île.la petite France des cocotiers, la réalité antillaise fascine, bouleverse et captive.La Martinique,résiste aussi bien aux cyclones qu’aux tremblements de terre. Même si l’ouragan Dean est encore dans toutes les mémoires, l’île est redevenue verte, vivante, malgré les traces de son passage encore visibles, surtout à l’intérieur des terres ou sur la côte atlantique,Les plages de Martinique vont vous surprendre par leur beauté et leur incroyable diversité. Un éventail de couleurs tout d’abord, avec leur sable virant du blanc lumineux au noir profond des plages volcaniques. Une richesse de paysages, ensuite, entre les plages paisibles du sud-caraïbe, et celles plus tumultueuses de la côte atlantique. Des fonds marins de toute beauté abritant des bancs de poissons colorés. Et le plaisir de se baigner dans une eau transparente à plus de 25°c.