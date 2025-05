Documentaire

Deux ans dans la vie d’un potager sans pesticides, propice à la vie foisonnante d’une foule d’insectes et de mollusques, filmés au plus près.

C’est à la fois un garde-manger, un nid d’amour et un champ de bataille. Les insectes, araignées et mollusques se sont réfugiés dans ce potager car le jardinier a renoncé à y répandre tout poison. À l’aide d’objectifs macro et de ralentis, ce documentaire dévoile un monde riche en espèces miniatures, observé pendant deux ans, ainsi que ses grands et petits drames. Ces vues rapprochées, parfois d’une infinie poésie, révèlent la lutte des ichneumons contre les chenilles, la cour s’affairant autour de la reine des bourdons ou les jeux amoureux des escargots des vignes.

Documentaire de Rémi Rappe et Guilaine Bergeret (2021, 44mn)

Rediffusé jusqu’au 14/06/2025