Documentaire Comment les animaux communiquent ? Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou...

Documentaire Les petits secrets du plus grand animal de la planète Dans les eaux de la mer de Cortés, au Mexique, la biologiste Diane Gendron se passionne pour l’étude de...

Documentaire Réalisation de prélèvements non intrusifs d’ADN sur des poissons géants Cyril et son équipe de réalisateurs aident régulièrement les scientifiques à protéger les derniers poissons géants. Leur mission :...

Documentaire Un jeune zèbre renverse le chef du troupeau Cet étalon expérimenté et très protecteur tente de défendre sa fille des assauts d’un jeune prétendant qui n’a qu’une...

Documentaire La technique de chasse redoutable de la vipère du Gabon Une fois que cette vipère a réussi à mordre sa proie, il ne lui reste plus qu’à la suivre...

Documentaire La malédiction du pangolin Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...

Documentaire Redoutables prédateurs – Les insectes, super-héros en minuscule Pour voir les autres épisodes de la série, c’est ici: https://www.youtube.com/watch?v=3EXEYcegxcw&list=PL_UdcBNXOqTo5HERGaVlD-rTJ8gVD0GkO Les insectes ont beau être tout petits, ils...

Documentaire Que ressentent nos animaux d’élevage ? On retrouve des bêtes d’élevage un peu partout sur Terre. Cochons, chèvres, poules et autres bestiaux sont doués d’une...

Documentaire Et si on ressuscitait les mammouths ? Chaque année, des milliers d’espèces animales disparaissent. Une extinction massive due à la destruction de leur habitat ou à...

Documentaire Ici, les chiens parias deviennent des héros Quand les chiens deviennent fins psychologues pour se nourrir.

Documentaire Ils adoptent un âne à la SPA Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?

Documentaire Des dinosaures cannibales Le Majungasaure est carnivore jusqu’au bout des griffes…

Documentaire Epique : lions VS buffles Les lions n’ont pas toujours le dessus sur leurs proies…

Documentaire Deux varans se disputent une belle prise Le tilapia est un mets de choix pour ce lézard, mais il s’agit d’une proie difficile à avaler, ce...

Documentaire Capture d’un mamba noir qui s’est infiltré dans une jardinerie Les experts doivent faire vite pour protéger non seulement les salariés, mais aussi le dangereux reptile. Le défi est...

Documentaire Le crocodile géant de la préhistoire (2/3) Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...

Documentaire Premiers pas dans la savane – Le temps du sevrage La plupart des jeunes prédateurs ont surmonté les premiers obstacles de la vie, mais tous n’en sont pas sortis...

Documentaire Pourquoi les requins requiem de sable sont-ils attirés par cette centrale électrique ? En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...

Article Comment occuper son chien ? Un chien épanoui est un chien stimulé, tant physiquement que mentalement. L’ennui peut entraîner des comportements indésirables, tels que...