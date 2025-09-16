N’y aura-t-il bientôt plus d’animaux dans les cirques itinérants ? Le gouvernement envisage de les interdire d’ici cinq ans. Une révolution sous les chapiteaux ?
Les animaux possèdent-ils un langage que nous ne comprenons pas ? S’agit-il simplement de trouver le dictionnaire adéquat, ou...
Dans les eaux de la mer de Cortés, au Mexique, la biologiste Diane Gendron se passionne pour l’étude de...
Cyril et son équipe de réalisateurs aident régulièrement les scientifiques à protéger les derniers poissons géants. Leur mission :...
Cet étalon expérimenté et très protecteur tente de défendre sa fille des assauts d’un jeune prétendant qui n’a qu’une...
Une fois que cette vipère a réussi à mordre sa proie, il ne lui reste plus qu’à la suivre...
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...
Pour voir les autres épisodes de la série, c’est ici: https://www.youtube.com/watch?v=3EXEYcegxcw&list=PL_UdcBNXOqTo5HERGaVlD-rTJ8gVD0GkO Les insectes ont beau être tout petits, ils...
On retrouve des bêtes d’élevage un peu partout sur Terre. Cochons, chèvres, poules et autres bestiaux sont doués d’une...
Chaque année, des milliers d’espèces animales disparaissent. Une extinction massive due à la destruction de leur habitat ou à...
Quand les chiens deviennent fins psychologues pour se nourrir.
Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?
Le Majungasaure est carnivore jusqu’au bout des griffes…
Les lions n’ont pas toujours le dessus sur leurs proies…
Le tilapia est un mets de choix pour ce lézard, mais il s’agit d’une proie difficile à avaler, ce...
Les experts doivent faire vite pour protéger non seulement les salariés, mais aussi le dangereux reptile. Le défi est...
Faites l’expérience du frisson de la découverte, à mesure que les restes fossiles d’un crocodile géant de 10 tonnes...
La plupart des jeunes prédateurs ont surmonté les premiers obstacles de la vie, mais tous n’en sont pas sortis...
En Israël, de nombreux requins requiem de sable ont été repérés à proximité d’une centrale électrique. Pourquoi plusieurs dizaines...
Un chien épanoui est un chien stimulé, tant physiquement que mentalement. L’ennui peut entraîner des comportements indésirables, tels que...
Après 1h à naviguer sur un océan agité, les scientifiques arrivent sur le point de concentration des requins-bouledogues. Il...
