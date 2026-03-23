Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme une vision très étendue, d’autres au repos, à la dentition ou à la longévité. Découvrez donc, sans plus tarder, 6 faits qui rendent le cheval si différent au quotidien.

1 — Les robes : un nuancier visible, une génétique structurée

Pourquoi deux chevaux « bruns » peuvent-ils transmettre de différentes robes, ou couleurs, à leur descendance ? En réalité, la robe ne se résume pas à une impression visuelle : elle résulte d’une base génétique (noir, bai, alezan) et de gènes modificateurs, dont le gris ou diverses dilutions, qui transforment progressivement l’aspect du pelage. Autre fait tout autant passionnant : les chevaux à peau rose sont plus exposés aux coups de soleil, et les chevaux gris présentent plus souvent des mélanomes en vieillissant.

2 — Une vision à environ 340° : voir « presque tout », autrement

Vous demandez-vous comment un cheval repère-t-il un mouvement sur le côté alors que vous ne l’avez pas encore vu ? Grâce à l’implantation latérale de ses yeux, il bénéficie d’un champ de vision d’environ 340°, avec une large part de vision monoculaire et des zones aveugles, notamment derrière la croupe et juste devant le nez selon la position de la tête. Ce dispositif favorise la détection rapide des mouvements. La perception des couleurs obéit, elle, à une autre logique : le cheval a une vision dichromate, centrée sur une palette allant du bleu au jaune, et il ne distingue pas le rouge ni le vert, souvent perçus comme gris.

3 — Dormir debout, oui… mais le repos complet passe aussi par le sol

Le cheval dort-il « peu », ou dort-il « autrement » ? L’IFCE rappelle qu’environ 5 à 7 heures par jour sont consacrées au repos, principalement la nuit, avec des séquences très fractionnées. Le repos debout correspond surtout à une somnolence, rendue possible par un dispositif anatomique qui limite l’effort musculaire en station debout. Le repos couché, lui, comprend le sommeil à ondes lentes et le sommeil paradoxal (REM), ce dernier nécessitant une détente musculaire incompatible avec la posture debout. Plus surprenant : un cheval peut sembler « immobile » tout en restant partiellement en éveil, et la qualité du repos dépend fortement du sentiment de sécurité.

4 — Vitesse : un record spectaculaire, mais très contextualisé

Quel est le cheval le plus rapide « mesuré » de façon officielle ? Guinness World Records attribue le record de vitesse sur deux furlongs (402 m) à Winning Brew, avec 70,35 km/h, réalisé le 14 mai 2008 sur l’hippodrome de Penn National (États-Unis). Ce chiffre impressionne, mais il correspond à un sprint très court, dans des conditions précises de piste et de chronométrage. Dès que la distance s’allonge, la performance ne se résume plus à une pointe de vitesse : l’endurance, l’allure et la stratégie prennent une place déterminante, ce qui rend les comparaisons « toutes distances » trompeuses.

5 — Longévité : une moyenne à 18 ans… et des exceptions marquantes

Combien de temps vit un cheval, en moyenne, si l’on raisonne à l’échelle d’une population entière ? D’après l’IFCE (OESC-IFCE), l’espérance de vie est de 18 ans, avec de fortes disparités : une part importante des équidés meurt avant cet âge, tandis qu’une fraction atteint la vingtaine avancée et au-delà. Pour les records, Guinness World Records indique que l’âge le plus élevé « fiablement enregistré » est celui d’Old Billy, mort à 62 ans (né en 1760, mort le 27 novembre 1822). Ce contraste rappelle un point clé pour les professionnels comme pour les détenteurs : l’engagement peut être long, et l’accompagnement du vieillissement (alimentation, dents, locomotion, confort) fait partie intégrante de la gestion.

6 — Dents hypsodontes : une « réserve » dentaire, mais un suivi indispensable

Et pourquoi ce qui est de la dentition du cheval ? Pourquoi réclame-t-elle autant d’attention, même chez un animal qui « mange normalement » ? Tout simplement parce que ses dents sont hypsodontes : elles possèdent une couronne haute et continuent d’émerger pour compenser l’usure liée à la mastication des fibres. Merck décrit un ordre de grandeur d’usure d’environ 2,5 mm par an (jusqu’à un certain âge), ce qui donne une idée de l’intensité du phénomène. Lorsque l’usure devient irrégulière, des surdents peuvent apparaitre et gêner la mastication, avec des répercussions sur l’état corporel. Un contrôle dentaire régulier, souvent annuel et parfois plus rapproché (selon l’âge, l’alimentation et l’historique dentaire), reste donc une mesure de prévention centrale.