D’après la dernière enquête de la Facco réalisée en 2024, la France compte 16,6 millions de chats domestiques, et 39% de la population en possède au moins un. L’intérêt pour cet animal est donc grand, en particulier pour tout ce qui relève de son origine et de son histoire. L’objet de cette conférence est donc de retracer les connaissances les plus récentes obtenues dans différentes disciplines (archéozoologie, génétiques notamment), pour mieux éclairer les étapes de cette domestication.