Quelles différences existe-t-il entre le requin baleine et le grand requin blanc ? On vous dit tout sur leurs habitudes alimentaires.
Quelles différences existe-t-il entre le requin baleine et le grand requin blanc ? On vous dit tout sur leurs habitudes alimentaires.
Le langage est-il le propre de l’Humain ou sommes-nous trop égocentrés de le penser ? C’est un comportement social...
Marlice Van Vuuren secourt les guépards abandonnés et leur apprend à chasser. Images tirées du documentaire « One Strange Rock ».
Pas le meilleur endroit pour une balade… Dans la province du Manitoba, au Canada, les couleuvres rayées se rassemblent...
Beaucoup de gens confondent manchots et pingouins, mais ces deux oiseaux appartiennent à des familles bien distinctes et présentent...
Des gorges du Tarn aux toits de Paris, des grenouilles aux chauves-souris, des photographes obsessionnels repoussent les limites de...
Découvrez les habitudes alimentaires des caméléons, et leur technique imparable pour ne pas rater leur proie.
Les renards polaires doivent sevrer leurs petits plus rapidement que les autres renards. Et il faut leur ramener de...
Les léopards entrent dans les villes !
Quatre espèces d’écureuils figurent par les espèces exotiques envahissantes préoccupantes à l’échelle européenne, dont deux sont installées en France....
\r\n\r\nLe film Océans vous avait fasciné ? Vous pensiez ne jamais revoir les fonds marins de cette manière ?...
Voilà 4 jours que cette femelle et ses petits n’ont rien attrapé, elle ne peut pas se permettre d’échouer.
Un entrainement millimétré pour le chimpanzé…
Des scientifiques étudient l’invasion des eaux japonaises par des méduses de 200 kilos qui menacent les écosystèmes et empoisonnent...
Au nord-est de l’Australie, la Grande Barrière de corail constitue un écosystème exceptionnel. Mais le récif est menacé par...
Au fil des siècles, les maharadjahs de Jaipur, dans le Nord de l’Inde, ont assis leur pouvoir grâce à...
L’extraordinaire destin du hareng du Moyen-Age à nos jours. Des images d’archives exceptionnelles qui nous entraînent en Norvège, en...
Peu connus du public jusqu’au dessin animé Madagascar, ils sont pourtant les animaux les plus emblématiques de l’île. Ils...
La fin du semi-confinement est aussi un soulagement pour certains animaux. A la maison les chats étaient nombreux à...
Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal...
Créer une relation harmonieuse entre des chats, qu’ils soient nouveaux colocataires ou compagnons de longue date, demande de la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site