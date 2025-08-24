Les ténèbres éternelles des abysses sont son royaume. Certains spécimens de requin lutin peuvent largement dépasser les quatre mètres de long. Leur mâchoire protractile se projette en avant à une vitesse vertigineuse.
Les ténèbres éternelles des abysses sont son royaume. Certains spécimens de requin lutin peuvent largement dépasser les quatre mètres de long. Leur mâchoire protractile se projette en avant à une vitesse vertigineuse.
La forêt d’Ifrane est la plus belle forêt de cèdres du Maroc. C’est aussi le royaume des singes magot....
À l’époque encore récente où la saison des glaces durait 15 jours de plus au printemps et débutait deux...
Avec deux petits qui essayent de lui chiper ses proies, cette femelle lynx doit rester sur ses gardes.
Les douanes américaines ne doivent rien laisser passer : espèces sauvages, colis commandés sur le dark web, substances narcotiques…...
À l’aide de la cicatrice, le docteur confirme les suppositions : il s’agit bien d’une attaque de requin-tigre.
À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....
Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.
L’Ouest de la France est connu pour ses menhirs et dolmens. Pourtant, l’Homme est présent dans la région depuis...
La belette d’Europe (Mustela nivalis), bien que de petite taille, incarne un prédateur agile et redoutable au sein des...
Dans un monde bouleversé par l’activité humaine, Roy, un aigle pêcheur isolé dans des montagnes glacées, lutte pour sa...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Ces créatures d’apparence pataude semblent venir d’un autre temps, se déplacent avec une extrême lenteur et passent leurs journées...
Documentaire retraçant les coulisses d’une nuit sous l’eau en compagnie de Serge Dumont et de son équipe le 3...
Chez ce minuscule amphibien, les têtards ne savent pas nager. Le mâle les garde dans son sac vocal jusqu’à...
Accueillant une faune venue des deux continents américains, le Costa Rica abrite une biodiversité exceptionnelle grâce à son climat...
Fred et Jamy nous emmènent au parc zoologique de Saint Martin la Plaine ainsi qu’au centre de primatologie de...
Délinquance, vandalisme, cambriolages et petits vols : ici, à Anchorage, au coeur de l’Arctique, le taux d’insécurité atteint des...
Aujourd’hui, par l’abondance, la variété et l’importance de ses gisements de dinosaures, le Maghreb n’a rien à envier à...
Dans la savane africaine, une caméra sophistiquée, qui décrypte la vision nocturne et les sources de chaleur, révèle ce...
Poulpes, calmars et seiches sont des céphalopodes. Leur point commun ? Ils ont les pieds sur la tête ! Fred, Jamy et...
