Documentaire Les derniers macaques de l’Atlas La forêt d’Ifrane est la plus belle forêt de cèdres du Maroc. C’est aussi le royaume des singes magot....

Documentaire Obligée de se nourrir d’algues À l’époque encore récente où la saison des glaces durait 15 jours de plus au printemps et débutait deux...

Documentaire Un lynx apprend la chasse à son petit Avec deux petits qui essayent de lui chiper ses proies, cette femelle lynx doit rester sur ses gardes.

Documentaire L’impressionnant flair des chiens de douanes Les douanes américaines ne doivent rien laisser passer : espèces sauvages, colis commandés sur le dark web, substances narcotiques…...

Documentaire Le requin-tigre, capable de percer la carapace d’une tortue À l’aide de la cicatrice, le docteur confirme les suppositions : il s’agit bien d’une attaque de requin-tigre.

Documentaire Comment se nourrit une sangsue ? À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....

Documentaire Cet oiseau utilise ses ailes comme des nageoires Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.

Conférence Mammouths et compagnie L’Ouest de la France est connu pour ses menhirs et dolmens. Pourtant, l’Homme est présent dans la région depuis...

Documentaire La belette d’Europe, redoutable chasseur solitaire La belette d’Europe (Mustela nivalis), bien que de petite taille, incarne un prédateur agile et redoutable au sein des...

Documentaire La montagne au Grand Lac : refuge des aigles Dans un monde bouleversé par l’activité humaine, Roy, un aigle pêcheur isolé dans des montagnes glacées, lutte pour sa...

Documentaire Argentine : réintégrer les Arras dans le Parc d’Ibéra En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...

Documentaire Costa Rica, le sanctuaire des paresseux Ces créatures d’apparence pataude semblent venir d’un autre temps, se déplacent avec une extrême lenteur et passent leurs journées...

Documentaire Une nuit sous l’eau Documentaire retraçant les coulisses d’une nuit sous l’eau en compagnie de Serge Dumont et de son équipe le 3...

Documentaire La grenouille de Darwin, experte en camouflage Chez ce minuscule amphibien, les têtards ne savent pas nager. Le mâle les garde dans son sac vocal jusqu’à...

Documentaire La vie sauvage du Costa Rica Accueillant une faune venue des deux continents américains, le Costa Rica abrite une biodiversité exceptionnelle grâce à son climat...

Documentaire C’est pas sorcier – Les primates Fred et Jamy nous emmènent au parc zoologique de Saint Martin la Plaine ainsi qu’au centre de primatologie de...

Documentaire Anchorage, ville sauvage – Les derniers caribous Délinquance, vandalisme, cambriolages et petits vols : ici, à Anchorage, au coeur de l’Arctique, le taux d’insécurité atteint des...

Conférence Les dinosaures du Maghreb : histoire de leur découverte Aujourd’hui, par l’abondance, la variété et l’importance de ses gisements de dinosaures, le Maghreb n’a rien à envier à...

Documentaire La nuit du crocodile Dans la savane africaine, une caméra sophistiquée, qui décrypte la vision nocturne et les sources de chaleur, révèle ce...