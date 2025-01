Documentaire

L’huile d’argan, c’est la nouvelle star des spas. Les masseurs ne jurent que par elle et les clients réservent des semaines à l’avance leur séance de massage dans les salons de luxe. Avec sa saveur de noisette grillée, c’est aussi la nouvelle coqueluche des grands chefs. Un produit gastronomique que l’on trouve à 140 euros le litre dans certaines épiceries fines. Pourtant, l’huile d’argan est un produit artisanal, rare, fabriqué uniquement au Maroc, par les villageoises berbères. Une forme de commerce équitable est née ces dernières années : des coopératives redistribuent les bénéfices à toutes les ouvrières. L’huile d’argan intéresse aussi les plus grandes marques de cosmétiques. L’argan est un atout commercial, mais nous avons découvert que certains de ces produits ne contiennent que très peu d’huile d’argan. Comment ce produit méconnu est-il devenu, en cinq ans l’huile la plus chère du monde ? A qui profite ce succès ? Nous avons aussi découvert de petites et de grosses arnaques. Enquête au Maroc et en France sur l’huile d’argan, l’or vert du désert. Documentaire réalisé par Céline Destève, production Tony Comiti