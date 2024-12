Documentaire

Retour sur les espoirs soulevés en 1979 par l’utopie sandiniste, transformée en guerre civile avec le soutien américain puis trahie par celui qui l’incarnait : Daniel Ortega, revenu au pouvoir en 2006 pour instaurer la dictature.

En 1979, la réalisatrice allemande Petra Hoffmann figure parmi les dizaines de milliers de jeunes Européens qui, enthousiasmés par la révolution sandiniste au Nicaragua, se joignent aux « brigadistes » venus aider cette petite nation d’Amérique centrale (3 millions d’habitants à l’époque) à mettre en œuvre le rêve d’une société libre et juste. En renversant le dictateur Somoza, que le président démocrate américain Jimmy Carter a privé de son soutien en raison des exactions de plus en plus féroces de son régime, la guérilla révolutionnaire soulève d’immenses espoirs dans la population et au-delà. Près de quarante ans plus tard, en 2018, l’ex-héros sandiniste Daniel Ortega, revenu au pouvoir en 2006, fait tirer sur les manifestants défilant pacifiquement contre sa politique : plus de quatre cents personnes sont abattues par des policiers et des paramilitaires. Nombre de ses anciens compagnons sandinistes, dont la guérillera Dora María Tellez, devenue une adversaire résolue de son régime corrompu et dictatorial, iront croupir dans ses prisons. Comment les hautes exigences démocratiques d’un mouvement qui a galvanisé un peuple entier ont-elles pu finir ainsi ?

Naufrage

En mêlant ses souvenirs et ses archives personnelles, filmées au cours de ses voyages réguliers au Nicaragua comme volontaire dans les années 1980, avec les images de la révolution sandiniste et les témoignages d’autres militants trahis, mais aussi d’un ex-agent de la CIA, Petra Hoffmann retrace l’échec dont elle fut en partie témoin. Selon elle, l’engagement massif des États-Unis de Ronald Reagan aux côtés des Contras, les milices paramilitaires formées par les partisans de Somoza, et leur blocus commercial expliquent en partie ce naufrage, avec un bilan de quelque 50 000 morts. Mais la révolution n’aura pas été perdue pour tout le monde : en 1990, alors que les sandinistes sont battus dans les urnes, un petit clan en leur sein, dont le couple Ortega, s’approprie des pans entiers de l’économie avant la passation de pouvoir…

Documentaire de Petra Hoffmann (Allemagne, 2024, 58mn)

