Ce documentaire retrace la longue et trépidante histoire du cheval Arabe, révélant la relation particulière qu’il a pu tisser...
Le cheval arabe, aussi nommé « Prince du désert », a exercé un attrait universel sur les hommes. Un circuit international...
Dans le sud de l’Espagne, le parc national de Doñana déploie une mosaïque de lagunes, de dunes mouvantes et...
Attention, scènes de crimes… Pour s’adapter aux environnements extrêmes du continent africain, les serpents ont développé des comportements étonnamment...
La naissance d’un bébé manchot papou en direct.
Le monde équin regorge de créatures fascinantes, mais peu suscitent autant d’émerveillement et de curiosité que le Falabella. Originaire...
Bien que les chats ne souffrent pas de schizophrénie au sens humain, ils peuvent présenter des troubles comportementaux qui...
Le duo de frère et sœur, Jennifer et Charles, unissent leurs forces pour déterminer quelles vaches sont en chaleurs...
Au sud-est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, une lionne qui vient de donner le jour à...
Comme nous, les animaux acquièrent de nouveaux savoirs en imitant leurs semblables. Illustrations avec les singes sajous lascifs de...
\r\nIl existe plus d’espèces chez les insectes que chez l’ensemble des autres animaux. Ces transformistes peuvent moduler leur apparence...
Un biologiste et son équipe ont réussi à filmer les derniers guépards asiatiques. Ils en tirent de précieuses indications...
Tout ça pour un champignon…
Pourquoi le serpent à jarretière mâle se déguise t-il en femelle ? Et cette aigrette blanche qui veille sur...
Le cerf élaphe est le plus grand des animaux sauvages vivant en France (A l’exception de quelques ours). Il...
La question de l’alimentation des chats est cruciale pour leur santé et leur bien-être. Offrir une pâtée quotidienne à...
En Afrique du Sud, Kevin Richardson a développé une relation très particulière avec une meute de hyènes tachetées.
Prise au piège par la progression des terres cultivées ou offertes au bétail, une population de jaguars voit sa...
Dans les profondeurs de la savane africaine, sous le voile de la nuit, se déroule un spectacle brutal et...
Les éléphants ont beau être invulnérables à l’âge adulte, leurs petits sont une cible de choix pour les prédateurs...
