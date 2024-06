Documentaire

Le département du Gard, situé au Sud de la France, offre une possibilité de pêches extraordinaires du black-bass, poisson qui ne cesse de susciter auprès des pêcheurs un intérêt grandissant. Il passionne de plus en plus de jeunes pêcheurs avides de sensations fortes, pour qui la pêche n’est qu’un sport où ce n’est plus le résultat qui compte mais la façon d’y parvenir ! Car ce poisson d’exception saura donner à ses adversaires du fil à retordre pour le leurrer d’abord, mais aussi pour résister à ses cabrioles. La bagarre est toujours explosive et garantit un plaisir intense ! C’est dans la région de Nîmes que se trouvent les meilleurs secteurs pour rechercher ce poisson. Il s’agit de la basse vallée du Gardon, du bas Vidourle et du canal des Capettes en Camargue. Un documentaire de Régis Gérard.