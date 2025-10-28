Le premier alunissage, avant tout symbolique, est terminé. Et alors même que la NASA se prépare à effectuer des missions scientifiques, le gouvernement prévoit des coupes claires dans le budget du programme spatial. A la fin des années 1960, l’Amérique a enfin quelque chose à fêter. Armstrong, Aldrin et Collins sont revenus sains et saufs de la Lune.