Documentaire

Le travail est en crise profonde, la mondialisation est là avec ses conséquences délétères : fermetures d’usines, délocalisation, stress, suicides etc… et les responsabilités apparaissent comme diluées dans une forme d’anonymat capitalistique de plus en plus international, volatil, insaisissable… Comment ne pas désespérer devant ce qui ressemble à une destruction du travail, de ses valeurs, des repères auxquels nous étions habitués hier encore ? et donc de la personne ? Dans un tel contexte, deux entreprises françaises ont fait le pari de tout miser sur les hommes : une entreprise du Cac 40, N°1 mondial des verres ophtalmiques, un leader de la vente par correspondance d’articles de bureau et de meubles. Deux modes de management innovants à la base de la réussite de ces deux entreprises et qui bousculent bon nombre d’idées reçues… Documentaire réalisé par Marc Jeanson assisté d’Odile Duval, co-production DCX/Kto avec le soutien du Centre National du Cinéma Français.