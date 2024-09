Documentaire

Elisa ou : comment à dix huit ans décider de prendre une année sabbatique et partir à l’étranger se faire une expérience personnelle. Pour découvrir un tout nouveau monde, Elisa choisit de participer à une mission d’écovolontariat. On appelle cela « La parenthèse utile ». Un concept anglo-saxon qui débarque en France. Devenir parenthésard c’est : interrompre ses études pour partir à l’étranger quelques mois et s’engager entant que bénévole pour aider un pays. Direction la Thaïlande et le parc national de Ko Phi Phi au sud-est de Pucket. Une région dévastée par le tsunami en 2004, où tout se reconstruit trop vite pour l’exploitation du tourisme. Une mission d’écovolontariat tente de préserver la nature dans la région. Elisa va retrouver une vingtaine de jeunes étudiants venus du monde entier se frotter à l’écologie…. sur les récifs coralliens en plongée sous-marine, dans les forêts de mangroves, dans les écoles thaïlandaises. Un documentaire de Thalassa.