Ancien candidat emblématique de Top Chef, Julien Lapraille a choisi de fuir les projecteurs pour devenir chef à domicile. Loin du luxe des grands restaurants, il s’épanouit dans la proximité et l’authenticité des cuisines de ses clients. Dans ce nouveau numéro de Food Story, découvrez pourquoi Julien a refusé les contrats publicitaires et les plateaux télé pour préserver sa liberté de cuisinier. Un témoignage fort sur un homme qui privilégie le produit brut et le contact humain au star-système. La cuisine, la vraie, sans paillettes.