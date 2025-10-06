Article

Il est tout à fait possible de mettre ses tomates au congélateur, bien que cette méthode de conservation suscite parfois des interrogations. Ce sont des fruits délicats, et leur texture peut être altérée par la congélation.

Cependant, avec quelques précautions, les congeler peut être une solution pratique pour éviter le gaspillage et profiter de leur saveur toute l’année.

Pour commencer, il est essentiel de bien préparer vos tomates avant de les congeler. Lavez-les soigneusement pour éliminer toute saleté ou pesticide. Vous pouvez choisir de les éplucher, bien que ce ne soit pas obligatoire.

Si vous décidez de le faire, plongez-les quelques secondes dans de l’eau bouillante, puis dans de l’eau glacée pour faciliter le retrait de la peau. Ensuite, découpez-les en morceaux ou conservez-les entières, selon l’usage que vous souhaitez en faire plus tard.

Il est important de noter que la congélation affecte leur texture. Lorsqu’elles décongèlent, leur chair devient plus molle, ce qui les rend idéales pour les sauces, soupes ou plats cuisinés, mais moins adaptées à une consommation crue en salade.

Pour congeler les tomates, placez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé en veillant à ce qu’elles ne se touchent pas. Laissez-les au congélateur pendant quelques heures, puis transférez-les dans des sacs de congélation hermétiques.

Cette méthode permet de les congeler individuellement et d’éviter qu’elles ne s’agglutinent en un seul bloc.

Un autre aspect à considérer est la durée de conservation. Les tomates peuvent être conservées au congélateur pendant environ six à huit mois. Pour optimiser leur conservation, il est conseillé de les utiliser dans un délai raisonnable afin de préserver au maximum leur saveur.

Enfin, il est important de se rappeler que la congélation n’est qu’une des nombreuses méthodes de conservation des tomates. Vous pouvez également envisager le séchage, la mise en conserve ou la transformation en coulis pour varier les plaisirs et prolonger la durée de vie de ces fruits de différentes façons.