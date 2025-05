Documentaire

Portrait de différents restaurateurs :– Bistrot « l’Ami Jean » avec Stéphane Jégo– « Gros Bao » et « Petit Bao » avec Billy Pham– « L’Auberge du Père bise » avec Jean Sulpice et visite de sa productrice de fruits et légumes Karine – vente de cagettes de légumes– Pizzeria et bistros chics tenus par Jean, Charles et Jeff puis présentation de leur nouveau concept les « dark kitchen » restaurants fantômes uniquement accessibles sur application de livraisons comme Fat Fat, Saint Burger,– Hangar géré par Deliveroo où sont préparés des plats à emporter par plusieurs chefs cuisiniers