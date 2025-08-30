Documentaire

Chinbayar, un jeune chaman mongol, est inquiet pour sa famille.

Jusqu’à maintenant, il parvenait à contrer le mauvais sort qui pesait sur son père, un orpailleur. Mais depuis quelque temps, il lui est de plus en plus difficile de calmer la colère des Esprits de la Montagne. Car ici, en Mongolie, personne ne dérange la terre impunément.

Combien de temps encore son père pourra-t-il travailler sans danger ? Et sans l’or de la montagne, sa famille parviendra-t-elle à survivre ?

Incapable de résoudre ce dilemme seul, Chinbayar se met en quête d’une solution à travers la Mongolie. Sa première étape est Shambala, un joyau de la spiritualité bouddhiste.

Extrait du film : « Mongolie, le chaman et l’orpailleur »

Réalisation : Laurent Chalet and Anne-Sylvie Meyza

