Documentaire

La plus ancienne chocolaterie de Paris est un trésor caché au cœur de la capitale française, témoin de siècles d’histoire et de gourmandise. Fondée en 1761, À la Mère de Famille incarne l’excellence artisanale et la passion du chocolat depuis plus de 260 ans. Nichée au 35 rue du Faubourg Montmartre, cette institution parisienne fascine par son charme d’antan, avec sa façade ornée de mosaïques et son intérieur chaleureux où le temps semble suspendu.