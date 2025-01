Documentaire

Focus sur la péninsule ibérique. En Catalogne, tout d’abord. Nous verrons comment un village en milieu rural, a vécu et vit encore la crise de ces derniers mois avec l’Espagne, et sa posture vis-à-vis de l’indépendance. Au Portugal, ensuite, retour au pays pour des milliers de descendants des juifs, chassés pendant l’inquisition. Ils peuvent maintenant reprendre la nationalité du pays, c’est ce que permet une loi votée en 2015. Détour ensuite par la plus colorée des îles de la lagune de Venise, au sens propre. Vous saurez pourquoi les maisons de Burano sont toutes d’une couleur différente ! Enfin notre séquence mémoire reviendra sur la création d’une radio et d’une télévision pour les kabyles de France. Berbère TV, c’est son nom, s’adresse maintenant et toujours au monde entier via Internet.