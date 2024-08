Documentaire

À la fin du XIXe siècle, les liaisons routières sont inexistantes dans le nord de la Norvège et il ne faut pas moins de trois semaines en été et… cinq mois en hiver pour faire parvenir une lettre de Trondheim à Hammerfest. L’idée d’une ligne maritime entre ces deux villes est lancée en 1891, et voit le jour en 1893 : une institution nationale nait alors et la ligne maritime de l’Express Côtier, Hurtigruten, devient aussitôt partie intégrante du patrimoine national. À sa mission de transport de marchandises et de passagers, Hurtigruten va très vite associer une vocation touristique que l’incomparable beauté de son parcours ne peut que susciter. Produit par Night And Day.