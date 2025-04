Documentaire

C’est un rêve que réalisent de plus en plus de Français. Acheter une maison contemporaine en bois moins polluante à la construction plutôt qu’une maison traditionnelle, moins consommatrice d’énergie pour se chauffer car mieux isolée. Certaines ne nécessitent même aucun chauffage ! Les maisons contemporaines écolos sont à la mode. En deux ans, leur nombre a progressé de 20 % et le chiffre d’affaires du secteur a atteint les deux milliards d’euros. Deux atouts majeurs pour ce type de construction : un chantier rapide et une architecture innovante ! Le seul inconvénient, c’est le prix : comptez 300 000 euros pour construire une maison de 150 m2 soit presque le double d’une maison basique de construction classique. Du coup, mieux vaut se renseigner avant toute chose. Comment vit-on dans ces maisons ? Comment s’y prendre pour ne pas faire d’erreurs au moment de la construction ? Vivra-t-on tous bientôt dans ces logements plus respectueux de la planète et donc plus à l’écoute de leur époque ? Retrouvez les réponses à toutes ces questions et bien d’autres encore sur, le site qui grouille d’infos sur l’habitat contemporain. Un documentaire de Lola Palmier.