Documentaire

Pêcher la Loue au moins une fois dans sa vie, c’est le rêve de bon nombre de moucheurs !.Depuis toujours cette rivière longue de seulement 125 km exerce une véritable fascination sur les pêcheurs, par sa beauté et la qualité extraordinaire de ses eaux, mais aussi et surtout par ses ombres. La présence de poissons d’une taille dépassant couramment les 45 centimètres n’est pas rare. Rien d’étonnant puisque la Loue de par ses eaux calcaires, toujours fraîches et au débit important, recèle une faune aquatique particulièrement abondante. Toutes les grandes familles d’insectes sont présentes : éphémères, trichoptères, plécoptères… En plus de cette nourriture abondante, c’est par un grand nombre de postes, aussi riches que variés, que la Loue offre à ses ombres tout ce dont ils ont besoin pour vivre, se nourrir et se reproduire !