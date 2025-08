Documentaire

Plus besoin de se fatiguer pour avoir une silhouette athlétique. Il existe des « sports » de paresseuses qui sont même parfois de véritables disciplines. C’est le cas de l’antigymnastique. Une activité physique très douce qui se pratique pieds nus sur de la moquette avec des oreillers en guise d’accessoires ! Et pour les plus grandes paresseuses, on trouve désormais dans les instituts de beauté une machine très tendance. Elle permettrait de brûler jusqu’à 700 calories en 30 minutes sans avoir à remuer le moindre muscle !Réalisateur : Zoé Sprung