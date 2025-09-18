Ils sont les emblèmes de tout un art de vivre, et la gastronomie française leur doit énormément. Décors surannés, nappes à carreaux, recettes authentiques et ambiance à nulle autre pareille… On vient du monde entier pour manger dans un bouchon lyonnais… Un univers fascinant, dans lequel toutes les classes sociales se retrouvent pour ripailler, et partager un bon moment…
Comment sont nés les bouchons lyonnais ? Pourquoi rencontrent-ils autant de succès ? Comment reconnaître les vrais bouchons et éviter les pièges à touristes ? Ce documentaire instructif et savoureux nous emmène jusqu’à Tokyo, où se trouve le seul bouchon étoilé au monde… En 2012, le label « les bouchons lyonnais » a été créé pour sauvegarder la tradition et assurer aux clients une cuisine de qualité. Pour décrocher le précieux sésame, il faut répondre à une liste de critères très précis…
Réalisé par Vincent Guérin
© MORGANE PRODUCTION – 2018