Documentaire

Vercorin septembre 2015. Pour la septième année consécutive s’est tenue la Vercofly, une compétition de parapente qui consiste, pour une soixantaine de participants chevronnés, à relier 9 cabanes et 4 lacs de haute montagne situés entre le Turtmanntal et le Val de Bagne uniquement en marchant ou en volant et en seulement 4 jours. Si sur le papier ça à l’air simple, dans la réalité c’est une autre paire de manche. Immersion dans cette course un peu folle au cœur des montagnes suisses. Un documentaire de Pascal Magnin pour Passe-moi les jumelles.