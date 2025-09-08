Rarement couple fut plus mal assorti. Anglo-saxonne, elle était protestante, sportive, optimiste et doté d’un solide sens de l’humour. Lui était un fervent catholique d’origines irlandaises, grand buveur et cynique par nature. Et pourtant l’histoire d’amour entre Katharine Hepburn et Spencer Tracy a durée jusquà ce que la mort les sépare… Katharine Hepburn jouait avec panache, Spencer Tracy avec réserve Pourtant leur histoire d’amour a duré, sans interruption ni défaillance, sans tapage médiatique, avec discrétion, de 1941 jusqu’après la mort de Spencer Tracy le 10 juin 1967.
Réalisateur : Laurent Préyale
Cast : Katharine Hepburn, Spencer Tracy