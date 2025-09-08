Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Charlie Chaplin & Mack Sennett – Légendes du Cinéma A l’aube du XXème siècle un producteur décida de créer un nouveau genre de cinéma, afin de détendre les...

Podcast Jean-Claude Brialy raconte Lino Ventura Lino Ventura – né Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura le 14 juillet 1919 à Parme (Italie) et décédé le 22...

Conférence Intelligence artificielle et animation L’intelligence artificielle occupe la scène médiatique ces derniers temps, nourrissant espoirs et inquiétudes. Pour ne pas laisser la mythologie...

Conférence La réception du cinéma espagnol en France entre deux siècles La réception du cinéma espagnol en France entre la fin du XXᵉ siècle et le début du XXIᵉ constitue...

Article 4 infos insolites sur Charlie Chaplin Charlie Chaplin reste l’une des figures les plus marquantes de l’histoire du cinéma. Avec son chapeau melon, sa canne...

Documentaire Hal B. Wallis & Elvis Presley – Légendes du cinéma A une époque où le rythme & blues n’était joué que par les noirs, Elvis Presley a su prouver...

Documentaire Les grand-mères du showbiz A 80 ans, Annie Cordy et Marthe Mercadier foulent les planches depuis plus de 50 ans aux quatre coins...

Documentaire Carnet d’acteurs – Natacha Regnier Née à Bruxelles le 11 avril 1974, aînée d’une famille de deux enfants dont les parents sont commerçants, Natacha...

Documentaire Marlon Brando : le chaos après la gloire Marlon Brando, décédé le 1ᵉʳ juillet 2004, vivait reclus à Hollywood, souffrant d’obésité et utilisant un tube à oxygène....

Documentaire Marceline, une femme, un siècle Cordelia Dvorák filme sa rencontre avec la cinéaste française Marceline Loridan-Ivens, décédée le 18 septembre 2018 à l’âge de...

Documentaire Meryl Streep, mystères et métamorphoses « Le choix de Sophie », « Out of Africa », « Sur la route de Madison »… : en près d’un demi-siècle de carrière,...

Documentaire Charlize Theron, un mystère de perfection Charlize Theron est une actrice, productrice et mannequin sud-africaine, naturalisée américaine. Elle commence sa carrière d’actrice aux États-Unis et...

Documentaire Jean Dujardin, la star française Il est l’un des acteurs français les plus bankables de notre époque. Réalisateur : Elodie Miallet

Documentaire Comment Hollywood est devenu berceau du cinéma ? Comment ce petit quartier de Los Angeles est devenu berceau de l’industrie du cinéma Américain et fait rêver le...

Documentaire Se reconvertir après le X Reportage sur Ally MAC TANIA, qui a commencé sa carrière de comédienne en tournant dans des films pornographiques pour...

Documentaire Jude Law, le britannique à la chevelure d’or Jude Law est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma britannique, né le 29 décembre 1972 à Lewisham. Révélé...

Documentaire L’histoire de Pixar Pixar story emmène le public dans les coulisses d’une entreprise révolutionnaire, qui a lancé la nouvelle génération d’animation et...