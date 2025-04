Documentaire

Des jeunes filles déguisées en marquises, et leurs copains en soubrettes… Une scène courante dans les rues de Tokyo où maquillage et déguisement font partie de la culture nippone. En Europe, difficile d’accepter cette culture du lacher-prise, à part pour les fêtes, les carnavals et les cérémonies. Pour ces divers événements,vous propose un large choix de déguisements et de costumes pour tous les âges. Un documentaire de Lucie Mei Dalby. Productions Tony Comiti.