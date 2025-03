Documentaire

L’Inde, ses palais, ses éléphants, son curry et ses gourous ! Au pays des rickshaw, on ne bouge pas un orteil sans consulter son guide spirituel. Le gourou est à l’Inde ce que le Coca est aux États-Unis et le fromage aux français : un bien de consommation courante. A la télé, en librairie, sur internet, en grande surface, au cinéma, sur scène, en consultation privé ou à domicile, le gourou 3.0 est partout, disponible H24 et riche à milliards. Il vous vend de tout : du rêve jusqu’au dentifrice. Les «messagers de Dieu» ne sont plus seulement des maîtres «yoga» qui parlent tolérance et amour de son prochain. Ils sont des «yogi» du marketing, à la tête de véritables empires. Mais attention aux dérapages! Un documentaire de l’Effet Papillon.