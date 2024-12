Documentaire

Hugh Grant est un acteur et producteur britannique. Il est principalement connu pour avoir tenu les premiers rôles masculins de plusieurs comédies romantiques britanniques à succès des années 1990 : Quatre mariages et un enterrement (1994), aux côtés d’Andie MacDowell, Raison et Sentiments (1995), avec Emma Thompson, Coup de foudre à Notting Hill (1999), face à Julia Roberts, Le journal de Bridget Jones (2001), mené par Renée Zellweger, et sa suite Bridget Jones : L’Âge de raison (2004), ou encore Love Actually (2003).

