Conférence

Depuis qu’ils existent, les humains ont transformé leur environnement. A la fin des temps glaciaires, il y a plus de 12 000 ans, les derniers chasseurs-cueilleurs ont domestiqué le loup et généré de nouvelles lignées de souris.

Certains d’entre eux, depuis peu sédentarisés, ont accumulé des récoltes 4000 ans avant le néolithique et attiré des rongeurs dans leurs hameaux, générant de nouvelles lignées de souris. Au Néolithique, entre le 9e et le 3e millénaire, la naissance de l’agriculture, et de l’élevage, combinée à la croissance démographique et à une nouvelle hiérarchisation des sociétés a fortement impacté les écosystèmes et la biodiversité. Que nous apprend l’archéozoologie sur ces phénomènes et sur leur ampleur par rapport à la crise de biodiversité du XXIe siècle ? Elle nous révèle par exemple que sur des îles comme la Corse ou Chypre, l’installation des premières sociétés néolithiques a entraîné un renouvellement complet de la faune de mammifères, au point que toutes les espèces qui les peuplent actuellement ont été introduites par l’homme durant les 7000 dernières années. La crise de la biodiversité était-elle déjà engagée à cette époque, ou bien vivons nous aujourd’hui une nouvelle révolution de l’anthropisation, sans commune mesure avec celle du Néolithique ?