La redoutable coalition des gangs Viv Ansanm (« Vivre ensemble ») a mis Port au Prince à genoux. La capitale haïtienne est devenue une véritable zone de guerre où les victimes se comptent par milliers et dont de nombreux quartiers ont été détruits et vidés de leurs habitants.

Jamais Port-au-Prince n’avait sombré dans une telle spirale de violence. Les gangs contrôlent aujourd’hui la quasi-totalité de la capitale, imposent des « taxes » sur chaque passage, enlèvent, rackettent et massacrent en toute impunité. Les rares services publics encore en place peinent à fonctionner : les écoles ferment les unes après les autres, les hôpitaux sont pris d’assaut et les convois humanitaires circulent au péril de leur vie.

Dans ce chaos, les habitants oscillent entre fatalité et désespoir, vivant chaque jour avec la peur d’être tués, kidnappés ou violés. La présence policière s’effondre, l’État se délite et la criminalité remplace désormais toute forme d’autorité.

Plongée au cœur de cette catastrophe humaine où se dessine le portrait croisé de Carole, une mère de famille vivant dans un camp de déplacés, et d’Angelo, un jeune homme au parcours brisé, qui a rejoint un gang il y a deux ans. Tous deux ont tout perdu : leur maison, leurs proches, leur travail, leur avenir. Tous deux accusent un même responsable : un État corrompu, absent, qui abandonne la population depuis des décennies et laisse les gangs dicter leur loi. À travers ces destins brisés, ce reportage raconte l’ampleur du désastre, mais aussi l’immense chantier qui attend Haïti si le pays veut retrouver la paix, reconstruire ses quartiers détruits et restaurer un semblant d’État.

