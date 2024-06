Documentaire

C’est l’été, le soleil est de retour et, avec lui, guêpes et frelons qui viennent bourdonner dangereusement à nos oreilles. Des insectes qui prolifèrent à cause du réchauffement climatique. Chaque été, les urgences accueillent des centaines de personnes piquées et certaines en meurent. Pour mener la bataille anti-guêpes, tout un business lucratif s’est développé, depuis la multiplication d’insecticides toujours plus sophistiqués qui font la fortune d’entrepreneurs bien avisés, jusqu’aux équipes d’intervention spéciales qui interviennent à la place des pompiers pour éradiquer ces « maudites bestioles ». Mais attention, il y a parfois de mauvaises surprises : produits inopérants ou dangereux pour l’environnement, tarifs exorbitants de pseudo spécialistes. Révélations sur le « guêpe business »