Documentaire

A travers des témoignages forts et émouvants de femmes excisées qui vivent en France, ce documentaire aborde les aspects essentiels de cette pratique : le rôle des hommes et des femmes dans la transmission de ce geste, le poids des normes et des traditions, la vie après l’excision. Grâce à une chirurgie réparatrice, il est possible de se reconstruire, de découvrir le plaisir, de rire. Un documentaire de Nathalie Amsellem et Mireille Darc.