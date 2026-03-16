Comment traverser l’oeuvre de Marcel Proust ? Quelles clés de lecture mobiliser pour venir à bout de « À la...
L’univers de la lecture traverse une mutation profonde, oscillant entre la nostalgie du papier et l’audace des technologies numériques....
Il y a des histoires qui traversent les époques sans craindre le mouvement. Ainsi en est-il de l’atelier de...
« Les éditeurs qui se pensent écrivains peuvent faire beaucoup de dégâts. » Fils d’un marin et d’une ouvrière,...
Si Alexandre Dumas était né au XXe siècle, aurait-il été embauché comme scénariste chez Marvel ? Une question un...
Histoire croisée de George Orwell et d’Aldous Huxley, les auteurs des deux grands romans d’anticipation, »1984″et »Le meilleur des mondes ».Ecrits il...
Si la lecture pour comprendre le monde est boudée depuis longtemps déjà, le « new adult » en revanche fait florès....
Le Petit Prince, œuvre intemporelle d’Antoine de Saint-Exupéry, transcende les simples récits pour enfants en offrant une exploration profonde...
Il est le premier écrivain arabe à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Né au Caire, Naguib Mahfouz...
Dans ce portrait vif et percutant, l’auteur du « Dahlia noir » et d' »American Tabloïd » nous entraîne dans les rues de...
De plus en plus d’autrices explorent le désir et le plaisir féminins dans leurs œuvres, s’éloignant du traditionnel « male...
Les japonais sont fous des mangas
« C’est à plus de cinquante ans que je retrouve Magyd. Donc, j’ai été le traitre, j’étais le français,...
Jonathan Franzen, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Rick Moody, Marisha Pessl… Qui sont ces jeunes auteurs – en terme...
J.R.R. Tolkien, célèbre pour son univers fantastique riche en détails et en mythes, est souvent perçu comme un maître...
Dans les années 1920, alors que Berlin se remet des affres de la Première Guerre mondiale et entame ses...
Avec l’apparition d’internet, les habitudes de lecture ont évolué. Pourtant, à côté des pages web conçues pour tenir compte...
L’exploration littéraire de Flaubert à Zola se caractérise par une immersion profonde dans les détails réalistes et naturalistes, mettant...
Les livres, et la littérature d’une façon générale, sont un échappatoire pour beaucoup de personnes. Au-delà de la sensation...
En dix ans, Salman Rushdie aura changé cinquante-six fois de domicile et fait l’objet d’une vingtaine de tentatives d’assassinat. Face...
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