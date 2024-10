Documentaire



Imaginés dans les années 1920 par Beatrix Farrand, pionnière de l’architecture du paysage aux Etats-Unis, les jardins de Dumbarton Oaks s’étendent sur 4 hectares, auxquels s’ajoutent 11 hectares de parc et forêt. Située à Washington DC sur les hauteurs de la capitale américaine, dans un quartier huppé, la propriété est achetée en 1920 par un couple de diplomates, Robert et Mildred Bliss qui souhaitent créer un havre de verdure au coeur de la ville. A flanc de colline, les jardins sont organisés en terrasses pour épouser la topographie des lieux. Dans les années 1940, Ruth Havey, une élève de Beatrix Farrand, redessine certains espaces et insuffle un esprit encore plus baroque aux jardins. Aujourd’hui ouverts au public, les jardins sont la propriété de l’université de Harvard.

Un film de Timo Ebermann

© BO Travail !