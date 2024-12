Documentaire

A travers le témoignage de toutes les parties prenantes du projet – l’urbaniste François Grether et la paysagiste Jacqueline Osty, l’adjoint à la maire de Paris en charge de l’urbaniste, Jean-Louis Missika, et les nombreux architectes et techniciens qui ont contribué au projet – l’éco-quartier de 54 hectares dévoilera son histoire, ses ambitions et ses grands principes urbains et architecturaux. Documentaire réalisé par Thierry Mercadal d’On Stage Production.