Deux passionnés des arbres se sont mis en tête de répertorier les arbres les plus remarquables de Suisse par leur dimension, leur âge ou leur forme particulière. François Bonnet, qui a écrit le livre « Au rendez-vous des arbres », fait équipe avec Michel Brunner, auteur de plusieurs ouvrages sur les arbres, dont « Arbres géants de Suisse ». Tous deux ne sont pas des spécialistes mais des amateurs au beau sens du terme. Pour récolter les mesures qui permettront de déterminer si un arbre peut être considéré comme une rareté pour son espèce, ils arpentent inlassablement le pays. Mais les chiffres ne disent pas tout, car visiter des arbres c’est aussi rencontrer ceux qui les observent ou les étudient. Une chasse au trésor qui révèle quelques chefs-d’œuvre de la nature.