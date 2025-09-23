Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comment guérir son enfant intérieur? Guérir son enfant intérieur est un chemin profondément personnel, mais aussi libérateur. Cela commence par reconnaître qu’il existe —...

Conférence L’enthousiasme, cet engrais qui fait fleurir l’enfance Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, il a grandi en dehors de toute scolarisation, expérience...

Conférence Le cerveau et l’aptitude au bonheur et au malheur Le cerveau joue un rôle essentiel dans notre aptitude au bonheur et au malheur. Notre bien-être émotionnel est en...

Podcast Comment le complotisme et les réseaux sociaux influencent nos perceptions L’essayiste, militante écologiste Naomi Klein nous aide à comprendre la propagation des discours complotistes aujourd’hui. Elle montre comment les...

Podcast Les pères, des mères comme les autres ? Marion Gestin Duchêne reçoit dans Métamorphose le docteur Antoine Guedeney, pédopsychiatre. On le père voyait autrefois comme la figure...

Documentaire Le langage corporel Le langage corporel est très varié et constitue un véritable moyen de communication.

Conférence Le pouvoir des émotions Le pouvoir des émotions : comment dessinent-elles notre monde social ? Les grands événements de ces dernières années, comme...

Podcast Yannick Roudaut : la résignation n’est pas une option rationnelle Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Yannick Roudaut, essayiste, conférencier et entrepreneur. À la fois optimiste et réaliste, il se...

Podcast Voyage dans les médecines psychédéliques Que peuvent apporter les médecines psychédéliques, ces « médecines de l’âme », à la psychiatrie moderne ? Comment se...

Podcast L’art d’en faire juste assez, doser ses efforts Épuisement, surmenage, procrastination, perte de sens… Et si nous faisions juste assez ? Anne Ghesquière reçoit Gaëtan Cousin, docteur...

Documentaire La naissance d’un père Qu’est-ce qu’être père ? Quand le devient-on et comment cette identité évolue-t-elle avec l’existence ? Les réponses à ces...

Article Zoom sur le développement personnel Le développement personnel est une expression que l’on entend souvent, mais savez-vous ce qu’elle signifie vraiment ? Nous allons...

Conférence Santé mentale et psychiatrie : recommandations internationales, enjeux et perspectives La santé mentale est devenue un enjeu central dans les politiques de santé publique à travers le monde, poussée...

Conférence La santé mentale en 2025 : comprendre, agir… mais aussi prévenir Santé mentale, bien‐être, ou bien encore troubles psychiques sont des sujets de plus en plus visibles depuis la crise...

Podcast Ce que les autres nous révèlent de nous même Quel impact les autres ont-ils sur nous ? Pourquoi ne « sentons »-nous pas parfois une personne alors que c’est la...

Conférence Autour de la psychologie cognitive La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui s’intéresse aux processus mentaux impliqués dans la perception, la...

Documentaire Agoraphobe, je ne peux pas affronter le monde extérieur Mélissa est une jeune maman qui a appris qu’elle était agoraphobe lors d’une grosse crise de panique.Depuis, sa vie...

Podcast Les erreurs psychologiques qui nous piègent tous Pièges mentaux, conditionnements, auto-sabotages, croyances limitantes…Le Dr François Bourgognon et Anne Ghesquière nous invitent à sortir de nos pièges...