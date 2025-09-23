Docteur en psychologie, Ilios Kotsou est chercheur au sein de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique de Grenoble Ecole de Management. Ce passionné de l’humain formé MBSR et MBCT est membre du Mind & Life Europe, et a cofondé l’association www.Emergences.org pour une société consciente et plus solidaire. Spécialiste de la gestion des émotions, il est longtemps intervenu en Europe, Asie et Afrique. Son dernier livre « Eloge de la lucidité » a remporté le Prix Psychologies-Fnac 2015.