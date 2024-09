Documentaire

À Taïwan, Philippe Gougler découvre une île étonnante. Ultra connectée, trépidante, Taipei, la capitale, contraste avec ses montagnes et le calme de ses campagnes. En la parcourant en métro, on rencontre des jeunes habillés en personnages cosplay, on goûte à l’animation des marchés nocturnes où le tofu puant rivalise avec les huîtres frites. High tech et moderne, Taiwan l’est aussi côté train : Philippe explore l’ouest rural de Taïwan en train à grande vitesse, un mélange de Shinkansen japonais et de TGV français, qui relie Taipei à Tainan, la capitale religieuse aux centaines de temples, en deux heures.